Sangerinde i cykel-uheld: Indlagt på hospital

Den 41-årige britiske sangerinde Sophie Ellis-Bextor blev tirsdag aften i hast i en ambulance kørt til et nærliggende hospital i London, efter at hun i en solo-ulykke kørte galt på sin cykel, der havnede på bredden af floden Themsen.

Sangerinden, der især er kendt for pladerne 'Read My Lips' og 'Shoot From The Hip', fik adskillige sår og hudafskrabninger i ansigtet og på den ene arm. Og hun fik angiveligt også et blåt øje.

Sophie Ellis-Bextor lagde tidligere i dag et billede ud på Instagram, hvor hun ligger i en seng på et hospital.

'Jeg endte på hospitalet i går aftes efter at jeg under en cykeltur væltede på en cykelsti og røg ned ad en skrænt og havnede på bredden ved floden Themsen. Jeg har lagt et sort/hvid-billede ud af mine skader, så de ikke virker så slemme. Jeg har det ok. Jeg er bare lidt såret og øm i kroppen.'

Således skrev Sophie, der også ønsker at takke for al den hjælp, hun fik i forbindelse med ulykken:

'Jeg vil gerne takke holdet på ambulancen samt personalet på West Mid Hospital(her blev jeg faktisk født) for at lappe mig sammen. Jeg vil også gerne takke de fire motions-løbere, Lucas, Colin, Josh og Willow, der standsede op for at hjælpe mig. I var så rolige og hjælpsomme. Mange tak.'

Sophie Ellis-Bextor under en koncert i Aarhus i Danmark. Foto: Jyllands Posten.

Sophies Ellis-Bextors ulykke skete kun få dage efter, at hun har afsluttet sin meget populære Instagram-event 'Kitchen Disco', hvor hun hver fredag i næsten tre måneder under corona-karantænen har leveret populære disco-melodier for sine mange følgere.

For nylig lagde hun sin sidste sang ud med titlen 'Our House'

'Ekstra-nummer i forbindelse med den sidste 'Kitchen Disco'. Og der var kun en sang, vi kunne afslutte med. Tak for at besøge vores hus gennem de sidste to og en halv måned. I har hjulpet os med at holde os sikre og sunde og at føle os forbundet med andre. Pas godt på jer selv.'

Herunder kan du også se og høre Kitchen Disco nummer 9: