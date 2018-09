Sangerinde knust: Sådan reagerer hun på eks-kærestens død

Ariana Grande viser sin sorg over Mac Millers død med billede på Instagram

Sangerinden Ariana Grande har nu reageret på sin eks-kæreste, rapperen Mac Milers, død i fredags, bare 26 år gammel.

Sangerinden har ikke reageret med ord, men derimod ved at have sat et sort/hvid-foto af rapperen på sin Instagram-profil, hvor han sidder i noget græs og kigger op i kameraet, der formentlig betjenes af Ariana selv.

Ariana Grande er nu forlovet med komikeren Pete Davidson. Foto: All Over Press

Parret var kæreste i to år, indtil Ariana i maj måned slog op. Hun er nu forlovet med Pete Davidson fra det satiriske 'Saturday Night Live'-program.

Mac Miller døde efter al sandsynlighed af en overdosis, og fans har på hendes Instagram bebrejdet Ariana Grande for rapperens nedtur.

Efter bare 10 minutter var der så mange udfald af typen 'Det er din skyld' og 'du gjorde det mod ham', at Ariana Grande lukkede ned for kommentarer.

Mac Miller og Ariana Grande i hed omfavelse. Foto: Ritzau Scanpix

Men selvom hun ikke offentligt har ytret sig om dødsfaldet, men ifølge kilder, citeret af MailOnline, er hun 'knust'.

'Selvom de sluttede deres forhold, har Ariana altid følt en dyb forbindelse med Mac og ønskede ham ikke andet end det bedste. Ariana er mege ked af det', siger en kilde.

'Uanset deres brud, har Ariane altid støttet ham i at være ædru', hedder det fra en anden kilde.

Bare en uge efter bruddet i maj blev Mac Miller snuppet for spirituskørsel, hvor han havde smadret sin SUV og efterfølgende var flygtet.

Også det blev Ariana bebrejdet, at hun var skyld i, men det ville hun ikke finde sig i.

'Jeg er ikke babysitter eller mor, og ingen kvinde skal føle, at de behøver at være det', svarede hun.

