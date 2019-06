Sangerinde lagt for had: - Det er IKKE frihed

Det var ikke alle, der syntes, at sangeren Joss Stones seneste opslag var helt fin i kanten.

Popstjernen, der er tætte venner med Prins Harry, turnerer lige nu i Saudi Arabien og i den forbindelse, har hun valgt at klæde sig efter sit værtsland.

På det sociale medie Instagram lagde sangerinden et billede op af sig selv i en bil, hvor hun sidder med en pink niqab på.

Den muslimske hovedbeklædning skulle angiveligt vise, hvor respektfuld sangerinden er over for det land, hun befinder sig i - og det er da også noget af kærlighedserkllæring, hun har skrevet til det omdiskuterede billede.

'Åh Saudi Arabien, hvor vi elsker dig. Jeg kan ikke vente med at fortælle alle, jeg møder, at de skal besøge det her smukke sted fyldt med smukke mennesker. Endnu en gang er jeg glædeligt overrasket', skriver hun indledningsvist til opslaget.

Elsker at have det på

Hun beskriver også hendes tanker om hovedbeklædningen.

'Det tog mig lidt tid at finde ud af, hvordan man får det her til at blive på, men til sidst fandt jeg ud af det. Jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede at have det på. Sikke en skam. Så jeg tog det bare på, fordi jeg elsker det. Jeg elsker forskellige kulturer, som vi får en mulighed for at være en del af'.

Sangerinden er heller ikke i tvivl om, at det er kvindernes eget ønske at gå med beklædningen i landet.

'Kvinderne her er stærke, og de udøver deres valg om at være frie, at tage det på, de vil og gøre, hvad de vil. Deres ønsker er måske anderledes fra, hvad vi oplever hjemme, men det er der ikke noget galt med. Alle må bestemme selv'.

Hun skriver, at hun har mødt kvinder i alle fag fra doktorer til andre sangstjerner, og at de alle fortæller den samme historie.

'Ja, der sker forfærdelige ting alle steder i verden, men de her kvinder føler sig frie og ikke undertrykte. De er meget veluddannede og har selv valgt, hvordan de vil leve deres liv. Jeg kan selvfølgelig kun snakke om dem, jeg har mødt'.

Opslaget afsluttes med, at hun mener, at det er et land, der går fremad, og at hun håber, at hun selv kan vende tilbage på et tidspunkt.

Vrede reaktioner

Men selvom Joss Stone selv er blevet overbevist om, at Saudi Arabien er et dejligt land er hendes følgere ikke enige.

Flere skriver på hendes opslag, at hun er helt gal på den.

'Hijabben er ikke et symbol på en fri og stærk kvinde. Det er noget, der undertrykker dem', skriver en til opslaget.

'Hvad du har på er ikke gode nyheder for kvinderne, der er i det land', skriver en anden.

'Jeg er så ked af, at du har gjort det her', skriver en tredje og flere supplerer med deres holdninger til billedet:

'Stop med at sælge din sjæl'.

'Du ser skræmmende ud med den på'.

'Så, jeg har ellers været din fan i over 15 år, men nu er det slut'.

Joss Stone er mest kendt i Storbritannien, hvor hun har været en del af musikscenen siden 2003.

Hun er tætte venner med prins Harry og deltog også ved brylluppet mellem ham og den amerikanske skuespiller Meghan Markle.