Sangerinde overfaldet og røvet på åben gade

Katherine Jenkins prøvede at hjælpe en ældre dame, der blev overfaldet og røvet, men endte selv med at være offeret

Den 39-årige walisiske sangerinde Katherine Jenkins var på vej til prøve til den koncert, hun skal afholde i Chelsea.

På vejen hen til øvelokalet spottede sangeren en ældre dame, der blev angrebet.

Da hun prøvede at hjælpe den ældre dame, endte hun selv med at bliver overfaldet og røvet.

Det skriver BBC.

Selvom Katherine Jenkins var meget berørt over situationen tog hun alligevel hen for at øve til sin kommende koncert.

- Hun ville ikke skuffe den velgørenhedsorginasation, der står for koncerten, fortæller Katherine Jenkins agent til BBC.

To 15-årige piger er efterfølgende blevet arresteret for overfald og røveri.

De blev løsladt efter en afhøring, men anholdt igen senere på dagen, da flere informationer dukkede op.

Metropolitan Police har også udtalt sig i forbindelse med hændelsen.

- Et kvindeligt medlem af befolkningen prøvede at stoppe overfaldet, lød det.

Agenten for Katherine Jenkins har forklaret hændelsen til BBC.

- Katherine var i London for at synge ved en velgørenhedskoncert i St Lukes Church. På vej til prøve ser hun en ældre kvinde blive overfaldet og røvet, og hun prøver at hjælpe. Som resultat af indblandingen blev hun selv overfaldet og røvet.

Katherine Jenkins kunne efterfølgende hjælpe politiet med at identificere dem, der havde overfaldet hende.