Sangerinde praler af 16-årig 'model-datter'

Den britiske sangerinde Rebecca Ferguson kom på alles læber i Storbritannien, da hun i 2010 var i finalen i tv-konkurrencen X Factor, som hun dengang tabte til Matt Cardle. Men deltagelsen i X Factor blev startskuddet for en succesfuld karriere for den i dag 32-årige sangerinde.

Rebecca Ferguson solgte nemlig på kun en uge 128.000 eksemplarer af sit første album 'Heaven' og røg ind på tredjepladsen på den officielle britiske hitliste. Og siden er det gået slag i slag med yderligere to albums samt masser af singler.

Den populære sangerinde har i øvrigt en ældste datter på 16 år ved navn Lilly May Dures, der ikke har tænkt sig at gå i sin mors fodspor. Hendes store drøm er nemlig at blive model. Og det er et ønske, som Rebecca Ferguson bakker op omkring.

Det beviste hun på et opslag på Instagram med et billede af sin smukke datter, der i øvrigt ligner hende selv på en prik.

Til billedet skrev Rebecca Ferfuson:

'Min smukke datter. Kommende model. Og jeg bakker op omkring hendes drøm'.

Rebecca Ferguson har udover sin 16-årige datter sønnen Karl på 14 år samt datteren Arabella på fire år.

Herunder et smukt billede af Rebecca Ferguson i forbindelse med en koncert i 2016.