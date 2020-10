Sangerinde udsat for nethad

Det kommer ikke som nogen overraskelse for den kun 18-årige amerikanske sangerinde Billie Eilish, at hun nu igen bliver udsat for nethad og udskammet på de sociale medier på grund af sin stil og udseende.

Billie Eilish blev udsat for diverse net-trolde på grund af nogle friske billeder, hvor hun kom gående ned ad gaden i sit sædvanlige tøj, der aldrig nogensinde er kropsnært, men mere skjuler hendes kropsform.

Det skriver flere medier heriblandt mediet Indie 100

Billie Eilish optræder her på Rød Scene under Tinderbox i Danmark i 2019. Foto: Per Lange.

Men den talentfulde unge sangerinde, der vandt flere Grammy-priser for sit album 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', har mange trofaste fans, der straks gik ind i debatten og forsvarede Billie Eilish.

Den kendte freelancejournalist, Fiona Sturgess, skrev tidligere i dag på Twitter:

'Hallo alle I mænd, der forsøger at udskamme denne unge, smarte, talentfulde, sjove, velhavende og ekstremt succesfulde Billie Eilish, bare fordi hun viser, at kvinder også ved, hvordan man kan chille ud i afslappet tøj.'

En anden Twitter-bruger skriver således:

'Det her er virkelig frastødende. Hvorfor fanden er I mænd på den her måde. Hun er virkelig smuk.'

En tredje bruger skriver:

'I er nogle store tabere, der bodyshamer den kun 18-årige Billie Eilish, der har en perfekt og normal kvindelig figur.'

Billie Eilish har i øvrigt tidligere i en Calvin Klein-reklame fra 2019 forklaret, hvorfor hun foretrækker at være iklædt poset tøj.

- Jeg ønsker ikke, at hele verden skal vide alt om mig. Det er faktisk derfor, at jeg foretrækker poset tøj. Ingen kan have en mening om mig. De har nemlig ikke set, hvad der er inde under tøjet, forklarede Billie Eilish.