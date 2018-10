Sangerinden har usædvanligt gode 'lunger': Se nyt friskt billede

Der er fuld knald på fysikken, når den 23-årige engelsk-albanske sangerinde Dua Lipa holder koncert. Det oplevede det danske publikum også, da smukke Dua i sommers gav koncert på Orange Scene på Roskilde Festivalen.

Det kræver god kondition og en stærk krop samt rigtig gode lunger at levere en så fysisk krævende koncert.

Dua Lipa overraskede imidlertid i går sine mange fans med at lægge et halvfrækt undertøjsbillede ud på sin instagram-profil. Og her afslørede sangerinden, at hun i den grad har nogle usædvanligt gode 'lunger'.

Den 23-årige sanger, der både ser fræk og forførende godt ud på billedet, afslørede i øvrigt, at det halv frække billede var taget af hendes kæreste Isaac Carew.

Gennem det sidste stykke tid har Dua Lipa optaget musik til en ny plade i Los Angeles. Her skal hun også allerede i næste uge optræde under American Music Award, hvor hun iøvrigt er nomineret i kategorien 'Bedste nye artist'.

I august måned viste Dua Lipa også på instagram, at hun har usædvanligt flotte bryster. Det kan du se herunder:

Herunder er Dua Lipas flotte barm dog godt pakket ind.