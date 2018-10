Sangerinden mødte op som Hannibal Lecter: Se hende her

Den amerikanske sangerinde Poppy var næsten lige ved at skræmme fotograferne

Mange af musikbranchens største kvindelige stjerner i verden mødte op til American Music Award natten til onsdag heriblandt Jennifer Lopez, Carrie Underwood, Cardi B og Taylor Swift. De fik selvfølgelig alle masser af opmærksomhed på den røde løber ved arrangementet i Los Angeles i USA.

Men fotograferne fik dog nærmest deres kameraer galt i halsen, da sangerinden Poppy mødte op i en skræmmende sort maske, der gav uhyggelige associationer til Anthony Hopkins i hans glansrolle som den modbydelig kannibal-morder Hannibal Lecter i filmen 'The Silence of The Lambs'.

Poppy smiler sødt til fotograferne. Men måske er hun sulten inde under den sorte maske. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Poppy, der er kendt for sangene 'Lowlife' og 'Moshi Moshi', kastede sig dog ikke frådende over fotograferne og begyndte at spise løs af dem. Hun satte sig pænt og nydeligt ned på den røde løber og smilede sødt med øjnene til fotograferne. Man kunne nemlig ikke se hendes mund.

Aftenens store kvindelige vinder i forbindelse med musikken blev dog den populære country-pop-sangerinde Taylor Swift, der stak af med den mest fornemme pris - nemlig prisen som 'årets artist'. Udover det vandt hun også prisen for 'årets bedste album' og 'årets bedste turné'.

En nydelig og pæn pige i lyserød kjole på den røde løber. Man hvad sker lige med den sorte maske. (Foto: Ritzau/Scanpix)

