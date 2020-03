Sangerindes corona-video amok på nettet

Gloria Gaynor er blevet reklamesøjle for at huske at vaske sine hænder de anbefalede 20 sekunder for at undgå smitte

Opfordringen fra alle til at stoppe spredningen af coronasmitte er først og fremmest, at vi alle skal huske at vaske vores hænder.

Helt optimalt skal vi vaske dem i 20 sekunder.

For at gøre det hele lidt mere fornøjeligt har stjernen bag hittet 'I will survive' selveste Gloria Gaynor valgt at smide en video op på mediet TikTok, hvor hun står og vasker hænder til sin egen ikoniske sang.

I teksten til videoen har den 76-årige stjerne skrevet: 'Det tager kun 20 sekunder at 'survive' (overleve red.)'.

I takt med at information om at huske at vaske hænder spredes har flere fundet på sange, der passer til at holde sig i gang med vand og sæbe i de 20 sekunder.

Flere har fundet ud af, at hvis man syger 'happy birthday', passer det med tiden.

Men de fleste vil nok også kunne se, at det giver god mening med en festlig sang om overlevelse til at vaske sine hænder til.

Gloria Gaynor vandt en Grammy for sangen i 1978,