Sangerindes frække opfordring: Fans går amok på Instagram

Sangerinden Louise Redknapp fik i den grad sine mere end 633.000 følgere på Instagram til at spærre øjnene op, da hun i lørdags lagde et opslag ud på sin Instagram, hvor hun lå og slangede sig på en sofa iført forførende hvidt undertøj og samtidigt kom med en usædvanlig fræk opfordring:

Louise Redknap skrev nemlig til billedet:

'Lørdag aften. Er der nogen, der har lyst til netflix og chill?

For dem der måske ikke ved det, er udtrykket 'netflix og chill' et slang-udtryk på internettet, der bruges som en slags erstatning for samleje eller seksuel aktivitet, enten i forbindelse med et romantisk forhold eller mere tilfældig sex. Udtrykket blev først populært omkring år 2009 på Twitter og har siden spredt sig til andre sociale medier heriblandt Instagram og Facebook.

Billedet fik lynhurtigt mere end 21.000 likes. Og især mange af Louise Redknapps mandlige følgere var fyr og flamme i forbindelse med den frække opfordring.

En følger skrev følgende: 'Jeg er på vej. Skal jeg tage noget med?'

En anden skrev: 'Jeg kommer, hvis jeg også får lidt chokolade'.

En tredje skrev: 'Åh min Gud. Du er bare så sexet'.

En fjerde skrev: 'Prøver du på at forføre mig eller hvad?'

Og en femte skrev: 'Jeg vil elske det min søde. Men jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at se meget tv.'

Herunder kan du se et billede, som Louise Redknapp også lagde ud på sin Instagram for nylig.

artiklen fortsætter under billedet

Nyt album på vej

Louise Redknapp har i øvrigt for nyligt afsløret, at hendes kommende album i år 2020 er sange skrevet over temaet 'kærlighedssorg'. Men sangerinden har understreget, at der ikke skal læses noget negativt ud af det. Hun forklarer, at hun stadig har stor respekt for sin tidligere ægtemand Jamie Redknapp, som hun var gift med i 19 år. Parret fik sammen to børn, Charles på 15 år og Beau, der i dag er 10 år gammel.

Den 45-årige britiske sangerinde var tidligere medlem af R&B-pigebandet 'Eternal', der debuterede i 1993 med deres firedoblede platin-studioalbum 'Always & Forever'. I dag kører hun udelukkende en solo-karriere.