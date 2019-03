Sangsild mor igen

Jessica Simpson er blevet mor for tredje gang

For tredje gang er Jessica Simpson blevet mor. Tirsdag fødte sangerinden en lille pige, der har fået navnet Birdie Mae.

På Instagram har hun lagt dette billede op af det seneste skud på stammen.

Simpson og hendes mand, den tidligere NFL-spiller Eric Johnson, er i forvejen forældre til sønnen Ace Knute på fem år og datteren Maxwell Drew på seks.

Under sin tredje graviditet har 38-årige sangerinde lagt flere billeder ud på de sociale medier, der tydeligt har vist, at det ikke har været helt smertefrit at vente sig. Blandt andet svulmede hendes fødder helt vanvittigt op.



Billedet af Jessica Simpsons fødder chokerede mange af hendes fans, der er vant til at se hende på en lidt anden måde.

