Sangstjerne i retten: Barnet kommer ikke i skole

Den tidligere Atomic Kitten-sangerinde Kerry Katona har fået loven på nakken, fordi hun ikke sender sit barn i skole.

Det skriver flere britiske medier, som eksempelvis Metro.

Den 38-årige sangerinde mødte op i retten i Brighton onsdag, hvor hun stod anklaget for ikke at have sendt det ene af sine fem børn i skole mellem 31. oktober og 28. november sidste år.

Hun nægtede sig skyldig, og den egentlige retssag vil begynde 7. oktober.

Ifølge forsvareren skyldtes fraværet sygdom, og han afviste, at der var tale om forsømmelse af barnet.

I retten før

Dermed fortsætter problemerne for Kerry Katona, der flere gange har været i problemer, fordi hendes børn ikke dukker op i skole. I maj fik hun en bøde på godt 4.000 kroner, fordi et af hendes børn kun var i skole i 48 procent af tiden mellem april og november sidste år, skrev BBC. Derudover skulle hun betale godt 3.000 kroner i omkostninger til retten.

Dengang lød forklaringen fra forsvareren, som var en anden end nu, at hendes mange forpligtelser i forbindelse med arbejdet gjorde, at hun nogle gange måtte tage barnet med sig på arbejde.

- Der er et manglende engagement her. Hun dukker ikke op til møderne, breve bliver ikke besvaret. Problemet har stået på længe, sagde anklageren.

Kerry Katona erklærede sig skyldig, men har siden fortalt, at hun kun gjorde det for, at hendes barn slap for at vidne dagen inden en eksamen.

I maj lød det i retten, at hun risikerede at ryge bag tremmer, såfremt hun ikke fik styr på sagerne og fik sendt sit barn i skole. 7. oktober er hun i retten på ny.