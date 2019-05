Sangstjerne indrømmer pinlig tattoo-brøler

De fleste, der har tænkt på at få en tatovering med tekst, har formentlig overvejet det pinlige i, at den bliver stavet forkert.

Så galt gik det alligevel for den engelske sangerinde Jessie J, da hun som 18-årig fik en tatovering på hoften.

Det indrømmer hun i et ærligt Instagram-opslag, hvor hun har delt et billede sig selv i en bikini. Her er underdelen trukket så højt op, at man lige kan ane den ærgerlige tatovering.

'Ja, det er MIN tekst fra min sang 'who you are'. Ja, som jeg har skrevet. Ja, jeg har stavet tatoveringen forkert. Ja, jeg gentager, den er stavet forkert,' skriver hun blandt andet til billedet.

Blækskriften på den 31-årige stjernes hofte lyder 'Don't loose who you are in the blur of the stars', som altså er fra en sang, hun selv skrev i sine teenageår. Men som en skarp engelskkyndig vil bemærke, skulle der i stedet for 'loose' (løs, red.) have stået 'lose' (tab, red.).

I det ærlige bikini-opslag fortæller Jessie J - der i øvrigt for nyligt vandt et væddemål over sin superstjerne-kæreste, som derfor måtte smide alt sit tøj - også, at hun på grund af den pinlige tatovering altid går med højtaljede bukser. Tatovøren nævnte ikke, at der var fejl i teksten, før hun fik den skrevet permanent på sin krop, skriver hun desuden.

'Og JA, jeg ved godt, at jeg har små bryster - spild ikke jeres tid på at sige det til mig, da jeg ser dem hver dag,' får hun også lige skudt ind.