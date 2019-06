Sansa vil spille Boy George

Poppens enfant terrible, Culture Club-frontmanden Boy George, har sat navn på den skuespiller, som står højest i kurs til at spille ham i filmen om hans liv.

Det skriver Britiske Vogue.

Popstjernen fra 80'erne: Boy George. Flere af hans hits er udødelige. Foto: Polfoto

Hans førstevalg til rollen er 'Game of Thrones'-prinsessen Sansa, hvis borgerlige navn er Sophie Turner, og det heldige for Georgie-boy er, at Sophie Turner gerne vil.

Det gør hun klart på sin Instagram-profil, hvor hun skriver, at hun er såå vild med Boy George.

Filmen, Culture Club-sangeren er i fuld gang med at planlægge, handler om hans liv, og det var i et interview med det australske radioprogram 'Fitzy and Wippa', han annoncerede, at den britiske 'Game of Thrones'-stjerne er et hot navn til at spille hovedrollen.

I de senere år har Boy George været en af dommerne i i britiske 'The Voice'. Foto: AP

- Der er kommet mange forslag, og et af de mest interessante er Sophie Turner. Folk vil nok sige, at hun ikke kan spille mig, idet hun er kvinde. Men da jeg var 17, ville jeg have elsket at være hende, siger den excentriske popveteran.

Britiske Vogue tweetede efterfølgende, at Sophie Turner bør være smigret over, at hun i et ocean af mandlige skuespillere er den, som står øverst på listen til at spille Boy George som ung.

Sophie Turner er kun 23 år og nygift. Foto: AP

Og til alt held er Sophie Turner enig i den vurdering

Filmprojektet befinder sig endnu på skrivebords-stadiet, og ingen roller er besat. Det eneste, som er sikkert, er, at britiske Sacha Gervasi både skal skrive manus og instruere.

I mange år kæmpede Boy George med et misbrug. Det sled hård på ham. Foto: AP

Boy George, manden bag store hits som 'Karma Chameleon' og 'Do You Really Want To Hurt Me', har ikke bare succeser at se tilbage på. I mange år kæmpede han med sit misbrug, og i 2008 blev han fundet skyldig i kidnapning.

Den 58-årige Boy George havde frihedsberøvet og lænket en mand i sin lejlighed og tævet ham med en kæde. Det kostede popstjernen fængsel i 15 måneder. Han blev dog løsladt før tid på grund af god opførsel.

I 2015 gjorde Culture Club come back, og i de senere år har Boy George været en af dommerne i britiske 'The Voice'.

Desuden har han været tørlagt i op mod ti år nu.

23-årige Sophie Turner, som faktisk ligner en ung Boy George i ansigtet, er nygift med Joe Jonas - en af The Jonas Brothers. Parret blev gift i maj i år.