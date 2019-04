Scarlett flasher vild tatovering

Hun har ikke den største rolle i Marvel-universet, men da der mandag var gallapremiere på den sidste af de i alt 22 film i Marvel-serien med Avengers og co., løb hun med den største del af opmærksomheden.

Gallapremieren, der løb af stablen i Los Angeles Convention Center i Californien, havde en gæsteliste spækket med superstjerner som Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Chris Evans og Robert Downey Jr.

Til lejligheden havde Scarlett Johansson iført sig en mere eller mindre gennemsigtig ringbrynje-kjole, der gav frit udsyn til ryggen, hvor man tydeligt kunne se hendes voldsomt store rose-tatovering.

Med sig havde hun sin 36-årige kæreste, tv-manden Colin Jost, der blandt andet er medvært på 'Saturday Night Live'.

På den røde løber tog hun sig god tid til at posere for fotograferne og til at skrive autografer til de mange fremmødte fans.

Den 34-årige skuespiller har i Avengers-filmene spillet rollen som som den hårdtslående Black Widow, der med stor succes har skudt og sparket sig ind i Marvel-fansenes hjerter.

'Avengers: Endgame' har dansk premiere onsdag 24. april.

Det er film nummer 22 i Marvel Cinematic Universe, der blev lanceret i 2008 med 'Iron Man', og nummer fire i serien om superheltetruppen Avengers.

Filmen er mere end tre timer lang.