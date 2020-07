Scorer 11 år yngre realitystjerne

Lørdag viste den 42-årige britiske model Katie Price sig for første gang offentligt frem med sin nye flamme, 31-årige Carl Woods, der er kendt fra 'Love Island'.

Dermed bekræftede hun også for første gang forholdet til den 11 år yngre realitystjerne.

Price, der er mor til fem, forlod lørdag Carls hjem, og inden de satte sig ind i hans røde Lamborghini gav de hinanden et passioneret kys.

De seneste måneder har rygterne om deres forhold længe svirret, og flere amerikanske medier har berettet om, at de to under corona-lockdown har set hinanden. Dog har ingen af dem bekræftet det offentligt, før nu.

Her ses Katie Price i tv-showet 'Good Morning Britain'. Foto: Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock

Brød med forlovet

Katie Prices nye romance kommer efter, hun brød med sin tidligere forlovede Kris Boyson. Tilbage i april sagde hun i den forbindelse, at hun var 'single og stærkere og bedre end nogensinde før'.

- Jeg har haft et par meget turbulente måneder. Jeg gik væk fra sociale medier. Jeg tog en pause fra alt, lød det fra Katie Price i den forbindlse.

For bare en måned siden gav Katie Price sine følgere på de sociale medier et særligt tilbud. Her fortalte hun, at hun var klar til at udforske singlemarkedet.

- Jeg glæder mig. Så lad os se, hvad der er derude, sagde modellen, der gav sine fans mulighed for at komme på en virtuel date med hende.

Katie Price var tidligere gift med popstjernen Peter André (2005-2009), og de fik sammen sønnen, Junior, og datteren Princess. I forvejen havde Price sønnen Harvey med fodboldspilleren Dwight Yorke.

I 2010 blev hun gift med Alex Redi, og i 2012 blev de igen skilt. Samme år blev hun forlovet med den argentinske model Leandro Penna. Men heller ikke det forhold varede ved. Efter seks måneder gik også de fra hinanden. I 2013 giftede hun sig igen med stripperen Kieran Hayler. De to fik sønnen Jett og datteren Bunny sammen, men lod sig også senere skille.

Senest var Price så forlovet med Kris Boyson, men det forhold varede ikke ved, og nu prøver hun altså lykken med den noget yngre Carl Woods.