Scorer ny fyr efter skilsmissen

Teresa Giudice har igen fundet kærligheden.

'Real Housewives of New Jersey'-stjernen fortalte i december 2019, at hun skulle skilles fra sin mand, Joe, og i september i år gik skilsmissen endeligt igennem.

Herefter skulle der ikke gå lang tid, før den 48-årige realitystjerne igen forsvandt fra singlemarkedet.

'Jeg er glad for at kunne afsløre min nye kæreste,' skriver hun på sin officielle Facebook-side, hvor hun har delt et billede med en fyr, der har armen omkring hende.

Ifølge flere medier - heriblandt Page Six og US Weekly - er der tale om den 46-årige alenefar til to Luis 'Louie' Ruelas, som hun for nylig begyndte at date.

- Forholdet er meget nyt, men de er begge meget glade, siger en kilde til begge medierne.

Kræver skilsmisse

Joe og Teresa Giudice ankom sammen til retten, da de i 2014 blev dømt for svindel. Foto: Julio Cortez/Ritzau Scanpix

Skilt efter dom

Tv-seerne har fulgt med i mange op- og nedture mellem Teresa og Joe Giudice.

I 2014 erklærede de sig skyldige i en lang række tilfælde af svindel og blev idømt fængsel. Joe, der er italiensk statsborger, blev efterfølgende smidt ud af USA og sendt tilbage til hjemlandet. Det kostede i sidste ende ægteskabet.

- Jeg skal ikke have et langdistanceforhold. Det skal jeg ikke. Jeg vil have en, der er sammen med mig hver dag. Jeg ved præcis, hvad der ellers kommer til at ske. Jeg er sikker på, at han kommer til at være sammen med andre kvinder. Det sker. Hvis vi forsøger langdistanceforholdet, kommer det ikke til at virke, og så siger jeg farvel, sagde hun i 'Real Housewives of New Jersey' i marts 2019.

I oktober samme år flyttede han tilbage til Italien, og få måneder senere stod det klart, at de skulle skilles.

Også Joe Giudice har fundet kærligheden i hjemlandet. Sidste måned fortalte han i et interview, at han var begyndt at date en advokat.

Teresa og Joe Giudice har fire børn sammen.