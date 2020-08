Se 22-årig norsk skønhed på forsiden af Playboy

Den 22-årige norske model Amalie Olufsen er i den syvende himmel netop nu. Hun pryder nemlig forsiden af august-nummeret af det internationale magasin Playboy.

I en video i det norske Se og Hør fortæller hun, hvordan hun havnede på forsiden af det verdensberømte magasin, der blev startet af den nu afdøde amerikanske Playboy-konge Hugh Hefner.

- Der var nogle, der gav Playboy et tip om min Instagram-side. Herefter kontaktede de mig og bad mig om at sende nogle billeder til dem. Herefter tilbød de mig at komme på forsiden, og det takkede jeg ja til. Jeg har aldrig haft en lignende opgave bortset fra, at jeg var i det amerikanske magasin FHM i maj måned, fortæller Amalie Olufsen.

For tre dag siden bekræftede Amalie den fantastiske nyhed på sin Instagram således:

'Fra en udfordring til en realitet. Jeg er mere end spændt over at være på forsiden af Playboy'.

Playboy blev grundlagt af Hugh Hefner i 1953, og i dag udgives det populære magasin i 50 lande. Det er i den afrikanske udgave af Playboy, at Amalie Olufsen er på forsiden.

Amalie Olufsen, der er fra den norske by Mo, har ind til videre kun 11.300 følgere på Instagram. Men mon ikke, at følgerskaren nu vil stige voldsomt. På hendes side er der i hvert faldt masser af gode billeder af Amalie.

Fire dage siden lagde Amalie et usædvanligt godt billede ud af sig selv, hvor hun skrev følgende til billedet:

'Jeg ved godt, at en masse af jeres kærester er på denne app. Og det er jeg ked af'.

Således skriver Amalie og afslutter med en smiley og et hjerte.