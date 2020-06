Se Arnolds søn vise muskler

Den 72-årige verdensstjerne Arnold Schwarzenegger startede sin verdensberømmelse som en af verdens absolut bedste body-buildere, før han blev en verdenskendt Hollywood-stjerne og siden politiker.

På det imponerende billede øverst i artiklen kan man se Arnold Schwarzenegger lave en muskel-posering tilbage i 1976, mens han var på højdepunktet af sin karriere som bodybuilder. Men nu er hans 22-årige søn Joseph Baena også gået i fodsporene på sin berømte far.

Joseph har gennem lang tid trænet sine muskler intensivt, og han lægger ofte muskelbilleder ud på sin Instagram. Her mener mange af hans følgere, at han i den grad ligner sin far.

For godt tre uger siden under coronakarantænen lagde Joseph følgende billede ud og skrev:

'Det perfekte tidspunkt at øve poseringer'.

For kun 10 dage siden lagde Joseph også en video ud på Instagram, hvor man kan se ham komme ud af et såkaldt 'cryo freeze chamber', hvor han netop havde fået kuldebehandling til sine store muskler. Her spænder Joseph også sine store muskler på sin overarme.

Den 28. december lovede Joseph Baena også sine følgere, at han i hele 2020 ville fortsætte med at pumpe jern. På et opslag, hvor Joseph igen lavede en muskelposering, der leder tankerne hen på hans far Arnold, skriver Joseph følgende:

'Er der nogen af jer andre, der også går ind i år 2020 med stor lyst til at pumpe jern. Hvad skal i træne på i det nye år?

Den 22-årige Joseph Baena er faktisk et resultat af en kort affære, som Arnold Schwarzenegger havde med familiens stuepige, Patricia Baena, mens han stadigvæk var gift med sin kone Maria Shriver.

Helt unikt fødte Maria Shriver faktisk sit sidste barn med Arnold Schwarzenegger, sønnen Christopher, ganske få dage før, at Patricia Baena i 1997 næsten samtidigt fødte Arnolds søn Joseph Baena.

Joseph fik faktisk først at vide, at han var søn af selveste Arnold Schwarzenegger i 2011, da han var 13 år gammel. Den tidligere guvernør i Californien, Arnold Schwarzenegger, har tidligere udtalt, at han først fandt ud af, at Joseph var hans søn, da han langsomt så, at hans søn begyndte at ligne ham.

Arnold Schwarzenegger har siden bygget et godt forhold op til søn Joseph, som han også har støttet økonomisk. Schwarzenegger var i øvrigt gift med Maria Shriver i ca. 25 år. Parret fik sammenlagt fire børn, 30-årige Katherine, 28-årige Christina, 26-årige Patrick samt 22-årige Christopher, der blev født næsten samtidigt som Joseph Baena.