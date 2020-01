Se billederne: Har hun selv født sin datter?

Det var en overraskelse for de fleste, da 47-årige Cameron Diaz og hendes syv år yngre ægtefælle, Benji Madden, for få dage siden meddelte, at de var blevet forældre til en lille pige.

47-årig stjerneskuespiller overrasker: Er blevet mor

'Godt nytår fra the Maddens! Vi er så glade, heldige og taknemmelige for at begynde dette årti med at fortælle, at vi har fået en datter, Raddix Madden. Vi kommer ikke til at dele flere detaljer ud over, at hun er rigtig, rigtig nuttet', skrev Diaz på Instagram 3. januar, hvor hun postede dette opslag.

Parret, der blev gift i 2015, understreger, at de gerne vil have den nyfødte for sig selv, og at der derfor ikke vil blive offentliggjort et billede af Raddix Madden, som deres datter hedder.

Men der er tydeligvis flere ting, det celebre par ønsker at holde for dem selv - for eksempel hvem der har født deres datter.

Billedet af Cameron Diaz er taget i West Hollywood 8. november. Altså burde Diaz være godt syv og en halv måned henne på dette tidspunkt. Foto: Ritzau Scanpix.

Flere fans har nærstuderet billeder af 'Charlie's Angel', og der er intet, der tyder på, at Cameron Diaz selv har født Raddix Madden.

Billeder af skuespilleren fra oktober og november viser ingen tegn på selv den mindste bule på hendes mave.

No fucking way!!!! This is epiccccccccc. Not even a sniff or a hint she was preggers. Amazing #camerondiaz #benji #raddix https://t.co/qDCLnev1pV — Nadia Essex (@LadyNadiaEssex) January 3, 2020

På Twitter gætter flere på, at Raddix Madden er kommet til verden ved hjælp af en rugemor.