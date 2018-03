Se billederne: Numse-sensationen svømmer med svin

Coco Austin bader både med piger, hajer og grise under sin ferie på Bahamas

Der skal mere til at skræmme kurvede Coco end en svømmetur med en flok hajer. Et havbad med grise, eksempelvis.

Lige nu er fru Ice-T på ferie på Bahamas, og mens hun ikke var nervøs for, at de hajer, hun svømmede med forleden, ville nappe et stykke af hendes berømte bagdel, så tvivlede hun mere på, om hun kom helskindet op af vandet, efter hun havde badet med svin.

- Jeg var mere nervøs med grisene end med hajerne, for jeg har aldrig set noget lignende før, og de var endnu mere sulte, skriver 38-årige Coco på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt adskillige billeder op fra mødet med grisebasserne.

Selvom hun var lidt bange for de velvoksne trynedyr, drømmer hun om at få en kælegris derhjemme nu. Den idé skal hun så bare have sin 60-årige rapper-mand med på.

Coco inviterer til pigehygge i bassinet

Ice-T er også med på Bahamas, fremgår det af de mange billeder, numse-sensationen poster fra ferien. Men det er primær billeder af parrets lille datter i matchende tøj med sin mor, der fylder Instagram.

Coco Austin og Ice-Ts lille datter, Chanel, kom til verden i november 2015, og hun er toner igen og igen frem som en lille klon af sin mor .

Coco og Chanel. Privatfoto

