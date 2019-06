Se billedet: Britney Spears kæmper med kiloene

Popsangeren Britney Spears har tilføjet endnu et punkt på listen over problemer, hun kæmper imod.

De seneste måneder har den 37-årige 'Toxic'-sanger døjet med psykiske problemer, og hendes ydre er nu også noget, hun arbejder på.

'Jeg arbejder virkelig hårdt på at tabe mig ... Og for mig er tre pund (1,4 kg, red.) som syv pund (3,2 kg, red.), og det er meget,' skriver hun på sin Instagram-profil.

Til sit Instagram-opslag har hun også lagt en video op, hvor hun viser en træningsrutine. Opslaget melder ikke noget om, hvor meget Britney Spears ønsker at tabe sig eller har taget på.

Britney Spears kritiserer fotografer for at redigere hende tyk på billeder. Hun har ikke rettet sin kritik mod en enkelt fotograf, men kritikken kom kort tid efter dette billede ramte internettet. Her 10. juni i Miami er hun i en pink bikini på jet ski med den 25-årige kæreste Sam Asghari. Foto: The Mega Agency

Bikinibilleder

Træningsvideoen kommer i kølvandet på, at Britney Spears langede ud efter en række pressefotografer. Ifølge hende redigerer fotografer nemlig billeder af hende i bikini, så hun ser tykkere ud, end hun egentlig er, skriver blandt andre The Sun.

I den forbindelse tog hun de sociale medier i brug og kom med meldingen 'Jeg er tynd som en nål'. Det gjorde hun på sin 'story', som forsvinder efter 24 timer, på sin Instagram-profil.

Men selvom hun slår en tyk streg under, at hun er slank, er hun tilsyneladende ikke selv tilfreds.

'Jeg ved, jeg ikke ser perfekt ud her, men jeg arbejder på det,' skriver hun på sin Instagram-profil.

For at komme kiloene til livs træner hun en masse cardio med mange gentagelser, skriver hun videre.

Ligesom mange andre mener Britney Spears, at den ensformige træning er kedelig. For at komme lettere igennem det hårde arbejde har hun derfor lavet et hæfte med sine yndlingsøvelser, og træningen foregår for det meste med musik i ørene.

Indlagt på psykiatrisk

Britney Spears har oplevet en del modgang de seneste måneder.

Det startede med, at der gik hul på hendes fars tyktarm sidste år. Det tog hårdt på popstjernen, og hun lod sig indlægge på en psykiatrisk afdeling i apil.

På grund af faderens sygdom valgte hun også at aflyse en turné, der skulle være startet i februar.

Og hendes egen manager kom nærmest til at lægge popsangerens karriere i graven. Han havde ikke hørt fra Britney Spears i flere måneder, og derfor sagde han, at hun måske aldrig ville komme tilbage på scenen.

Da hun selv blev spurgt, lød svaret dog, at hun selvfølgelig snart ville vende tilbage i rampelyset.

Britney Spears har været indlagt før i 2007, hvor hun blev tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling. Siden indlæggelsen er hendes helbred blevet skarpt overvåget af læger.