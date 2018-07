Se billedet: Madonna deler sjældent foto

Popdronningen Madonna har skabt sig en større familie med i alt seks børn, hvoraf de fire er adopterede fra det afrikanske land Malawi.

I disse dage er det nøjatigt et år siden et børnehospital, Madonna hjalp til med at finansiere, blev åbnet i landet.

'The Mercy James Centre for Pediatric Surgery and Intensive Care' hedder hospitalet, og i forbindelse med årsdagen har det 59-årige pop-ikon og de seks børn været i Malawi for at være med til at markere begivenheden.

Samtidig har de adopterede børn, Merci, 12, David, 12, og de fem-årige tvillinger Ester og Stella, haft mulighed for at være sammen med deres afrikanske familier.

De to andre børn er Lourdes, som Madonna har med ekskæresten Carlos Leon, og Rocco, 17 år, hvis far er hendes eksmand, den britiske filminstruktør Guy Ritchie.

Det har også været tid til et familiefotografi. Opstillet foran mur med træmotiv påmalet står hele flokken og ser glade ud.

'Livet træ', kalder hun billedet.

'Jeg elsker, når mine børn er i Afrika. Deres uselviske opførsel, sammenlignet med de klager over den privilegerede verden, vi lever i, er fantastisk at se', fortalte Madonna i 2017 til magasinet People.

Madonna er efterhånden blevet 59 år. Foto: All Over Press

Madonna bekræftede i september sidste år, at hun var flyttet til Lissabon for at føge sønnen, David, der var blevet optaget på Benficas fodboldskole.

Der er ikke oplyst andet, end at hun stadigvæk bor der.

