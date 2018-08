Se den romantiske video: Sexet supermodel gift i intime omgivelser

Den 39-årige model Joanna Krupa og den 45-årige forretningsmand Douglas Nunes sagde ja til hinanden ved en lille ceremoni i Polen lørdag, hvor Krupa oprindeligt er fra.

'Tak for dette specielle øjeblik til alle dem, som var en del af dette nye kapitel i mit liv', skriver Krupa blandt andet til sin bryllupsvideo på sin Instagram-profil.

Ved et billede på Instagram, skriver modellen, at brylluppet foregik i intime omgivelser.

'Vi gjorde det, Douglas Nunes. Det var en meget intim ceremoni med den nærmeste familie. Ville ønske, at jeg kunne have delt dette øjeblik med alle, som jeg elsker', skriver hun.

Joanna Krupa har kæmpet for dyrs rettigheder tidligere. Foto: All Over Press

Joanna Krupa og Douglas Nunes blev forlovet tilbage i marts 2018.

Den polsk/amerikanske supermodel har tidligere været gift med Romain Zago i fire år, men de blev skilt i august 2017.

Joanna Krupa har poseret på forsiden af Playboy to gange. I 2010 var hun en af dommerne i den polske udgave af 'Top Model'. Hun har senere været med i realityshowet 'Real Housewifes of Miami'.

