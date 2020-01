Se 'Fede Amys' store vægttab

Den 39-årige skuespiller Rebel Wilson blev for alvor kendt i det meste af verden, da hun fik sit gennembrud i rollen som 'Fat Amy' i den første 'Pitch Perfect'-film fra 2012. Siden spillede hun rollen som den populære fede pige Amy i yderligere to Pitch Perfect-film i 2015 og i 2017.

Rebel Wilson har tidligere overfor det britiske medie The Telegraph indrømmet, at hun i perioden med rollen som Fat Amy med vilje gik op i vægt, fordi hun ønskede at få folk til at grine. Hun havde nemlig opdaget, at kvinder, der var større end hende selv ofte blev mødt med større latter.

Men nu man på helt friske billeder se, at Rebel Wilson har tabt sig ganske meget i forhold til dengang, hun spillede rollen som Fat Amy. Skuespilleren afslører også i et opslag på Instagram, at hun har lagt sin livsstil helt om og nu vil leve et mere sundt liv.

Herunder kan man tydeligt se, at Amy har tabt sig ganske meget siden 2015.

Fat Amy alias Rebel Wilson i 2015 på billedet til venstre og i 2019 i den blå kjole til højre. Billederne taler deres eget sprog. (Foto: Fred Duval/Karwai Tang/Getty Images)

På Instagram lagde Rebel Wilson for nylig et billede ud, hvor hun går en tur langs havet. Til dette billede skriver den 39-årige australske skuespiller følgende:

'Okay. Jeg vil gerne kalde år 2020 for Sundhedens År. Jeg tog træningstøjet på og gik en lang tur. Lige nu ligger jeg på sofaen og forsøger at holde mig fra sukker og junkfood. Det bliver hårdt lige her efter juleferien. Men jeg vil gennemføre. Hvem vil følge mig med henblik på at lave nogle positive ændringer i det kommende år?'

Vægt-nedgangen kommer i kølvandet på, at Rebel Wilson i flere år har sværget på, at hun ville fortsætte med at være overvægtig, fordi hun ønskede at være et godt forbillede for overvægtige mennesker.

Rebel Wilson er i øvrigt også kendt for film som 'Bridesmaids' og 'How to be single'.