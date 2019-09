Se fotomodel i utroligt oufit i ørkenen

Det er ikke for sjov, at den britiske fotomodel Demi Rose bliver kaldt Instagram-dronningen. Hun er nemlig ekspert i at skabe opmærksomhed på det sociale medie.

Det beviser hun nu igen med to ekstremt fantasifulde outfits, som hun havde iført sig i forbindelse med sin første deltagelse i den verdensberømte kunst-festival 'Burning Man Festival', der hvert år samler tusindvis af mennesker langt ude i ørkenen i staten Nevada i USA.

Til det første billede, hvor Demi Rose er iklædt et Kleopatra-lignende outfit i guld-farver, skriver Demi Rose følgende:

'Min første 'Burn'. Det har altid været min drøm at komme her. Efter en uge med total afkobling, hvor jeg har haft utrolige oplevelser og mødt nye venner samt udfordret mig selv, føler jeg mig opløftet. Hvilket magisk sted'.

'Burning Man Festival' er en ugelang festival, der bliver afholdt i Black Rock City i staten Nevada. På deres egen hjemmeside beskriver de selv festivalen som en midlertidig by, der er dedikeret til kunst og fællesskab. Der er ingen penge, der skifter hånd i løbet af ugen. Hvis man vil købe kaffe eller is eller andre ting, kan man kun få de ting ved at bytte med nogle af sine egne ejendele.

Herunder kan du også se Demi Rose i et outfit i sølvfarver.