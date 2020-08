Se glamour-models rigtige tænder

Den 42-årige britiske glamour-model Katie Price er kendt for sit store kridhvide tandpastasmil. Hun har nemlig haft hvide porcelænsfacader på sine tænder gennem mange år.

Men Katie Price har gennem længere tid haft problemer med sine porcelænsfacader, så derfor tog hun for nogle uger siden til en tandklinik i Tyrkiet for at få ordnet sine tænder.

I den forbindelse viser hun nu i en YouTube-video sine rigtige tænder frem. Og det er altså ikke et kønt syn.

Der er ikke meget tilbage af Katie Price' rigtige tænder. Her viser hun dem frem på en tandklinik i Tyrket. Foto: Katie Price/YouTube.

I en teaser til sin kommende YouTube-video ser den 42-årige Katie Price helt anderledes ud, mens hun taler til kameraet, efter at have fået taget sine porcelænsfacader af på tandklinikken i Tyrkiet.

Med et smil på læben jokede Katie Price om sine tænder, mens hun sad i tandlægestolen og sagde:

'Jeg elsker, når du taler beskidt til mig'.

Tandlægebesøget i Tyrkiet foregik for nogle uger siden. Med på turen var også hendes nye kæreste Carl Woods samt hendes børn, 15-årige Junior og 13-årige Princess.

Det er i øvrigt tredje gang, at Katie Price skal have lavet sine tænder i Tyrkiet. Første gang var i 2017, og i 2019 rejste hun til Tyrkiet for at få porcelænsfacader sammen med sin ekskæreste Kris Boyson.

I sidste uge brækkede Katie Price i øvrigt begge fødder under en ferie.

