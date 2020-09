Se Greta Thunberg som vejrpige

Det britiske satiriske tv-program 'Spitting Image', der skaber satiriske dukker af verdenskendte mennesker, som de præsenterer i diverse sketches, har nu også skabt en dukke af den 17-årige verdenskendte miljøaktivist Greta Thunberg fra Sverige.

Greta Thunberg-dukken skal medvirke i et program i denne uge på BritBox, hvor Greta springer ud som vejrpige, der skal tegne og fortælle samt advare om de stigende temperaturer i verden.

Adskillige kritikere har påpeget, at det er uretfærdigt at lave grin med den 17-årige miljøaktivist, der også lider af autisme. Greta Thunberg har dog selv liket et billede af 'Spitting Image's karikatur-dukke af hende på de sociale medier.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent og Metro.

Her ses satire-dukken af den svenske miljøaktivist Greta Thunberg. Foto: BritBox

I et modsvar på kritikken af Thunberg-dukken har direktør, Reemah Sakaan, fra ITV forklaret, at hun mener, at man sagtens kan lave satire over den svenske teenager Greta Thunberg:

- Det er en meget ligefrem joke, og den har intet at gøre med hende som individ, fortæller Sakaan til Broadcasting Press Guild.