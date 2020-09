Se ham efter 230 dage på afvænning

Den tidligere Disney-stjerne Shaun Weiss har også fået et sæt helt nye hvide tænder - se billedet nede i artiklen

Der er fortsat mange, som kan huske den i dag 42-årige Shaun Weiss fra Disney-trilogien 'The Mighty Ducks', som blev indspillet i 90'erne og blandt ishockeyfans er endt med at blive til en kultfilm.

Her spillede den dengang 18-årige Shaun Weiss den rundkindede målmand, Greg Goldberg.

Men efter de gyldne år som Disney-stjerne har Shaun Weiss haft en gigantisk nedtur, der langsomt førte ham ud i stofmisbrug og alkoholisme. En nedtur, der blev forstærket, da begge hans forældre døde.

Men ved hjælp af en god ven og støtte, Drew Gallagher, har Shaun Weiss fået sit liv på ret køl igen. Han har nemlig været på afvænning siden januar og har været stoffri og uden alkohol i mere end 230 dage.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News og People

Den utrolige forvandling har Drew Gallagher fremvist på hjemmesiden GoFundMe, hvor Drew Gallagher har startet en indsamling for at samle penge ind til Shaun Weiss' behandling.

Her viser Drew Gallagher den 9. september et friskt billede, hvor man kan se en frisk og meget mere sund Shaun Weiss, der i øvrigt har fået et helt sæt nye flotte hvide tænder i overmunden.

Den 42-årige Shaun Weiss ses her før og efter 230 dages afvænning. Og nu med helt ny hvide tænder. Foto: GoFundMe.

På billedet smiler Shaun Weiss og fremviser stolt sine nye hvide tænder. Og han fremstår med et mere sundt udseende samt et trimmet skæg.

- Nu har han fået nye overtænder. Vi er meget tæt på, at Shaun snart har fået nye tænder i hele munden, skriver Drew Gallagher på GoFundMe, hvor der indtil videre er samlet næsten 15.000 dollars ind til Shaun svarende til 94.000 danske kroner.

Shaun Weiss ses her med sin ven Drew Gallagher. Foto: GoFundMe.

Drew Gallagher tilføjer følgende om Shaun Weiss:

'Weiss har det meget bedre og trives. Han ansigt og mund føles som mørt kød i takt med, at han hele tiden skal komme sig efter hver operation i munden. Men han føler sig velsignet over, at han snart har nye permanente tænder i hele munden, forklarer Drew Gallagher.

Tandlægen Dr. Gabe har i øvrigt sørget for, at behandlingen er helt gratis. Dr. Gabe tager sig selv af alle udgifterne.

Shaun Weiss ses til venstre i sin rolle som ishockey-målmanden Gregg Goldberg i Disney-trilogien 'Mighty Ducks'. Foto: PR Foto/Politifoto.

