Se Hollywood-skønhed vise bryster

Wauv!!!

Hollywood-esset Halle Berry er noget af en skønhed.

Og heldigvis er hun ikke bleg for at vise sine fordele.

I filmen 'Monster's Ball', der sikrede hende en Oscar, smed hun toppen i en sex-scene (se for oven), og nu deler hun et billede på Instagram, hvor hun viser sin smækre krop og en del af brystet inde under den våde skjorte/t-shirt.

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry) den 12. Aug, 2018 kl. 2.10 PDT

Det var tydeligvis mere end nogle af Halle Berrys tre millioner 'følgere' på Instagram kunne stå for.

'Gode Gud - du er absolut smuk', skriver én.

'Hvis du kommer til Philadelphia, vil jeg elske at invitere dig på middag', tilbyder en anden.

Ja, hvem vil ikke gerne det?

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry) den 20. Apr, 2018 kl. 10.41 PDT

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry) den 2. Mar, 2018 kl. 1.45 PST

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry) den 1. Jan, 2018 kl. 9.06 PST

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry_fanpage) den 1. Nov, 2017 kl. 7.36 PDT

Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry_fanpage) den 9. Jul, 2018 kl. 1.08 PDT

Et opslag delt af entertainment (@entertainmentstreet) den 13. Aug, 2018 kl. 12.45 PDT

Den 51-årige tidligere Catwoman og Bond-babe er for tiden single efter en kort affære med Alex Da Kid. Tidligere var hun gift med David Justice fra 1992 til 1997 og Eric Benét fra 2001 til '05.

