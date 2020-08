Se hvem der skal spille Diana i tv-serien 'The Crown'

Det er allerede tidligere besluttet, hvem der skal spille selveste prinsesse Diana i den kommende sæson fire af tv-serien 'The Crown', der får premiere på Netflix her til efteråret. Valget faldt på den britiske skuespillerinde Emma Corin.

Men nu har producenterne bag den populære tv-serie ifølge CNN også afsløret, hvem der skal spille en lidt ældre prinsesse Diana i både sæson fem og sæson seks. Det afslører 'The Crowns' egen officielle Twitter-konto, hvor det oplyses, at den lidt ældre Diana skal spilles af den 29-årige australske skuespillerinde Elisabeth Debicki.

På Twitter udtaler Elisabeth Debicki følgende om sin ny rolle:

'Prinsesse Dianas ånd, hendes ord og hendes handlinger lever i hjertet på så mange mennesker. Det er et stort privilegie og en ære for mig at blive en del af denne fantastiske tv-serie, der fangede mig fuldstændigt allerede fra afsnit 1.'

Elisabeth Debicki skal i sæson fem og seks portrættere prinsesse Diana i 1990'erne frem til hendes død i forbindelse med en bilulykke i Paris i 1997. I serien vil man kunne se, hvordan prins Charles og prinsesse Dianas ægteskab går i opløsning.

Den 29-årige australske skuespillerinde Elizabeth Debicki, skal spiller rollen som prinsesse Diana, der ses til højre i billedet. Foto: Ritzau Scanpix.

Fjerde sæson af 'The Crown' har premiere på Netflix her til efteråret, mens femte sæson forventes klar til år 2022. Den sidste sjette sæson bliver angiveligt vist i 2024 eller 2025.

Den 29-årige Elizsabeth Debicki er i øvrigt kendt for sine roller i 'The Great Gatsby', 'The Man From U.N.C.L.E' og 'Guardians of the Galaxy Vol. 2'. Hun medvirker også i filminstruktøren Christopher Nolans længe ventede film 'Tenet', der får premiere i de britiske biografer den 26. august. Filmen vil angiveligt også komme til visning i Danmark.