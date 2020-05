Se Jennifer Lopez i topform

På et helt frisk billede på Instagram ser det ud som om, at alderen nærmest preller af på den 50-årige verdensstjerne Jennifer Lopez, der har taget en selfie af sig selv, mens hun står i sit fitness-rum i sit hjem i Miami iført en camouflage-farvet top. Og der er ingen tvivl om, at Jennifer Lopez er i absolut topform.

Til billedet skriver Jennifer Lopez følgende:

'Hvis det ikke udfordrer dig, så ændrer det dig ikke....'

Den 50-årige sangerinde og skuespiller holder sig i god form med intensiv daglig træning, mens hun lever i corona-karantæne sammen med sin forlovede, Alex Rodriguez, og deres børn.

Jordens Dag

23. april lagde Jennifer Lopez et mere blødt billede ud, der igen viser, at alderen stort set er prellet af på hende. Det skete i forbindelse med den såkaldte 'Jordens Dag', der hvert år fejres 22. april for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer.

Her skrev Jennifer Lopez følgende:

'Moder Jord ... vær opmærksom på, hvordan du behandler hende. Elsk hende, og hun vil passe på dig for evigt'.

'Jordens Dag' er en tradition, der startede 22. april 1970 i USA for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer. 'Jordens Dag' er blevet fejret samme dag hvert år siden dengang. I Danmark var der forskellige initiativer i 1980'erne og en del initiativer blev genoptaget sidst i 1990'erne.