Se Katie Prices 'flotte' vægttab

Katie Price påstår på Instagram, at hun har tabt sig på grund af en slanke-drik - den hopper hendes fans dog ikke på - se før og efter-billedet her

Den 41-årige britiske glamour-model og forretningskvinde Katie Price har lagt et før og efter-billede ud på sin Instagram, hvor hun stolt fortæller, at hun har tabt sig på grund af en slanke-drik, som hun fremviser på billedet.

Selv om det måske på billederne kan forsvares, at Katie Price har tabt sig lidt, er der dog mange af hendes to millioner følgere, der stiller sig tvivlende overfor, om det er slanke-drikken, der er skyld i vægttabet.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun

Det er imidlertid ikke første gang, at Katie Price påstår, at hun har tabt sig på grund af en slanke-drik. Det gjorde hun også i april måned. Og her blev hun beskyldt for at fake sit vægttab. Det skrev den britiske avis The Mirror. Dengang mente flere, at Katie Price blot trak maven ind, så det så ud, som om hun var blevet tyndere.

Til de nye vægttabs-billeder skriver Katie Price:

'Endnu en ny runde med disse boombod vægtabs drinks, og det er ingen hemmelighed. Jeg elsker dem!!!

Mange af følgerne nægtede imidlertid at tro på, at Katie havde tabt sig på grund af vægttabs-drinken og pegede i stedet på, at det snarere var på grund af hendes plastik-kirugiske operationer.

En følger skrev blandt andet:

'Før og efter operationen'.

En anden skrev:

'Det har måske slet ikke noget at gøre med dine mange operationer?

For nylig fik Katie Price foretaget en ansigtsløftning under en rejse til Tyrkiet. Hun har også fået botox i læberne. Og endelig kan det nævnes, at hun har fået foretaget et såkaldt brasiliansk numseløft.

Bedøm selv - har Katie tabt sig eller det fake?