Se Kim Kardashians overraskende Halloween-kostume

Tidligere i dag beviste Kim Kardashian, at hun har god humor. Hun lagde nemlig sit overraskende Halloween-kostume ud på Instagram, hvor hun var udklædt som Elle Woods fra den berømte film 'Blondinens Hævn', hvor Hollywood-stjernen Reese Witherspoon spiller rollen som den unge blondine, der begynder at studere jura.

Halloween-kostumet er angiveligt Kim Kardashians egen lille kommentar til de mange folk, der gennem den sidste tid har drillet hende med, at hun selv for tre måneder siden begyndte at læse jura.

Det skriver flere medier heriblandt Elle og Allure

Den 39-årige Kim Kardashian er på billedet iført en blond paryk og iklædt en stram pink kjole med dyb nedringning.

Kim Kardashian lagde også en video ud af sin forvandling til Elle Woods. Her ser man reality-stjernen i diverse situationer, som man også kan kende fra den første Blondinens Hævn-film fra 2001.

Filmen 'Blondinens Hævn' blev instrueret af Robert Luketic. Udover Reese Witherspoon medvirkede Matthew Davis, Luke Wilson og Selma Blair.

Filmen tog udgangspunkt i den unge blondine Elle, der bliver droppet af sin kæreste, der begynder på jura-studiet. Elle giver imidlertid ikke så let op og følger efter kæresten og begynder også at studere jura. Og mens hun studerer jura, finder hun langsomt ud af, at hun er meget andet end en dum blondine, der ser hamrende godt ud.