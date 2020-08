Se min utrolige 'tvillinge-søster'

Den 22-årige realitystjerne Kylie Jenner er gået 'tvillinge-amok' på Instagram, hvor hun for nogle dage siden lagde flere billeder ud af sig selv samt sin bedste veninde Stassie Baby, hvis rigtige navn er Stassie Karanikolaou. På billederne er Kylie og Stassie iklædt det samme outfit og har fået påført den samme make-up, så de næsten ligner tvillinger.

Til et af billederne skriver Kylie følgende:

'Sjov fakta: Vi har leget tvillinger, siden vi gik i folkeskolen. Vi forlod aldrig vores huse, uden at vi havde det samme tøj på. Men gør jeg klar til endnu flere tvillinge-billeder'.

På et andet billede står Kylie og Stassie side om side. Og hvis man ikke kan se, hvem der er hvem, så er det altså Kylie, der har sin ene hånd oppe i sit hår. Til billedet skrev Kylie kort og godt:

'Vi er tilbage'.

Og i kommentarfeltet skrev Stassie: 'Tvillinger for altid.'

I virkelighedens verden ligner de to veninder slet ikke hinanden. Men med den rigtige make-up og det samme tøj på, er de altså 'verdensmestre' i at komme til at ligne hinanden.

Kylie har også i virkeligheden fire søstre, Kendall Jenner samt sine tre halvsøstre Kim, Kourtney og Khloe Kardashian.