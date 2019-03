Se nøgen gravid komiker jage ænder i en park

Mange husker, da Hollywood-stjernen Demi Moore i 1991 med et smukt billede poserede på forsiden af magasinet Vanity Fair nøgen og gravid. Det blev en trend, som blev fulgt op af flere andre verdensstjerner.

Den 37-årige amerikanske komiker og skuespiller Amy Schumer er imidlertid ude i en helt anden boldgade, da hun for nylig i en artikel i New York Times samt på sin egen Instagram-profil gjorde opmærksom på sin egen graviditet. Det var nemlig med et billede, hvor den højgravide nøgne Amy Schumer løber rundt i en park, hvor hun jager ænder.

Til billedet skrev Amy følgende:

'På en kold morgen er det bedst at jage ænder uden noget, der tynger dig udover din baby'.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, New York Times og healthymummy.com

I interviewet med New York Times fortæller Amy Schumer i øvrigt, at hun selv tror, at hun har kastet op 980 gange under sin graviditet, fordi hun selv mener, at hun lider af en sygdom ved navn 'hyperremesis gravidarum'

Den 37-årige verdensstjerne siger også, at hun glæder sig til at få sit første barn, som hun skal have sammen med sin ægtemand Chris Fischer. Amy mener nemlig, at barnet vil bringe hende den lykke, som berømmelse og penge ikke har bragt hende.

Amy Schumer afslutter med at forklare, at hun er fuldstændig kold overfor, hvad andre siger om hendes nøgne gravide krop.

'Som en person der tusind gange har fået at vide, at jeg er tyk og grim, betyder det overhovedet intet'.

Billedet herunder fra Instagram, hvor Amy Schumer dækker sine bryster med mudder, blev i øvrigt også bragt i artiklen i New York Times.