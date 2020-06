Se realitystjerne klædt på til at vande have

På øverste billede er Sophie Kasaei til Reality TV Awards i London - nede i artiklen kan du se hende vande sin have iført bikini

Den 30-årige realitystjerne Sophie Kasaei, der medvirkede i hele syv sæsoner af den populære britiske reality-tv-serie 'Geordie Shore', benytter enhver lejlighed til at score reklame-kroner på Instagram.

I går lagde Sophie et opslag til sine 2,1 millioner følgere på Instagram, hvor hun var iført en farvestrålende nedringet bikini, mens hun vandede græsset i sin have. Til opslaget skrev Sophie følgende:

'Jeg håber på mere solrige dage i næste uge, så jeg kan vande græsset iført min bikini igen. Denne her er fra min kollektion med @renecouture, og sådan en vil man dø før. Især sammen med nogle cykel-shorts. Hvilken kombination!

Samme dag lagde Sophie også et opslag ud, hvor hun var iført undertøj fra Calvin Klein. På billedet kan man i øvrigt også se realitystjernens mave-piercing. Til dette opslag skrev Sophie kort og godt:

'Monday blues'

For nylig lavede Sophie Kasaei også sin første YouTube-video nogensinde, hvor hun forklarede, at hun altid tidligere i sin karriere sammenlignede sig selv med andre. Og det gik altså ud over hendes mentale helbred.

Sophie forklarede, at hun i starten af sin karriere i 'Geordie Shore' altid forsøgte at være en person, som hun ikke var. Et faktum, der fra starten var en tabt sag.

- Jeg tænkte altid, at alle var bedre end mig. Jeg havde altid nogle undskyldninger parat. Jeg forsøgte at være mindre, end jeg var, forklarer Sophie og tilføjer:

- Da jeg blev lidt ældre, fandt jeg ud af, at man nødvendigvis ikke behøver at konkurrere med alle andre. Det er der ingen grund til.

Sophie Kasaei var i øvrigt kun 21 år gammel, da hun begyndte som deltager i første sæson af 'Geordie Shore' i år 2011.