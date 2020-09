Se skuespillers enorme vægttab

Den 40-årige amerikanske skuespiller Rebel Wilson har udnævnt år 2020 som det år, hvor hun vil fokusere på sit helbred samt på at tabe sig hele 20 kilo.

Rebel Wilson fik sit helt store gennembrud som skuespiller i 2012 i rollen som 'Fede Amy' i filmen 'Pitch Perfect', hvor hun spillede en lidt skæv, overvægtig ung kvinde. Rollen førte til andre roller, hvor Rebel Wilson også blev brugt som den lidt overvægtige karakter, heriblandt i film som 'Bridesmaids' og 'Isn't it Romantic'.

Men i år har Rebel Wilson altså besluttet sig for, at det skal være slut med at være 'den store pige'.

Se også: Enormt vægttab: Fans flipper ud over nyt billede

I august måned afslørede Rebel Wilson, at hendes mål var at tabe sig 20 kilo, og at hun kun manglede otte kilo for at nå sit mål. Og et helt frisk billede på Instagram peger på, at hun nu er meget tæt på at nå sit mål med et vægttab på 20 kilo.

På billedet fremtræder Rebel Wilson mere slank, end man nogensinde har set hende før.

Opslaget blev i øvrigt lagt ud for at gøre opmærksom på, at hun skulle deltage i tv-programmet 'Hvem vil være millionær?' sammen med sin kloge ven Jacob Andreou.

Her ses Rebel Wilson i en lidt mere overvægtig udgave i 2018. Foto: Shutterstock

For godt tre uger siden lagde Rebel Wilson et smukt billede ud, hvor hun var iklædt en flot blå kjole. Til billedet skrev Rebel Wilson følgende om sin vægtrejse:

'Tak for al jeres kærlighed indtil videre med henblik på mit 'helse-år'. Da jeg i går rakte ud efter slikskålen efter aftensmaden, tænkte jeg ved mig selv: Det er nok bedre at lade være....og så tog jeg et glas vand i stedet for.'