Se verdens vildeste kjoler: Lady Gaga smed sin

Metropolitan Museum of Art blev i nat omdannet til verdens vildeste kostumebal, da alt hvad der kunne krybe og gå af kendisser var samlet til fastelavnsfest for voksne - rige voksne!

Som altid var det den første mandag i maj, at de hotteste superstjerner og deres favoritdesignere kæmpede med alle midler om at skille sig ud og få mest opmærksomhed.

Og designerne havde givet den alt, hvad den kunne trække af skøre påfund, men som altid er det svært at hamle om med bar hud. Det kneb beviste Lady Gaga, at hun ikke er bleg for at bruge.

Hun ankom i en gigantisk pink robe, men smed så mere og mere tøj for til sidst at kaste sig kælent ned på trappen i undertøj og strømpebukser.

Lady Gaga endte sådan på vej op ad den pink løber. Foto: Ritzau Scanpix

Popstjernen Katy Perry var klædt ud som en lyskrone, da hun ankom til Metropolitan Museum of Art. Også hun skiftede tøj undervejs og udviklede sig til en burger.

Behagelig kjole? Næppe. Men opfindsom, må man sige! Video: AP

Der var også dansk islæt på den pink løber, da modellen Josephine Skriver deltog i den traditionsrige MET-gala.

Josephine Skriver i fuld flor. Foto: Ritzau Scanpix

Se mange flere vilde billeder her:

Jared Leto kom med sit eget hoved i hånden - inspireret af Shakespeares 'Hamlet'. Foto: Ritzau Scanpix

Ezra Miller dukkede op med en helt vild makeup, hvor det nærmest var umuligt at se, hvilke øjne der var ægte. Foto: Ritzau Scanpix

Øjne var det store tema - også for Janelle Monae. Foto: Ritzau Scanpix

Kim Kardashin så ud som om, hun lige var stået op af havet. Foto: Ritzau Scanpix

Cardi B måtte selv tage slæbet mandag aften i New York. Foto: Ritzau Scanpix

Der var ikke meget kjole over den engelske model Emily Ratajkowskis dress. Foto: Ritzau Scanpix

Niki Minaj var nærmest kedeligt klædt i forhold til mange andre. Foto: Ritzau Scanpix

Hvis man skal have en fjer på, kan man lige så godt gøre det ordentligt. Det gjorde Celine Dion så! Foto: Ritzau Scanpix

Joan Collins lignede en, der var på vej til bryllup. Foto: Ritzau Scanpix

Billy Porters udklædning omfattede seks stærke mænd. Foto: Ritzau Scanpix

En gang Disney-figur - altid Disney-figur, synes Zendaya og Law Roach at ville signalere. Foto: Ritzau Scanpix

Modelsøstrene Hadid var også til galla. Her Gigi Hadid. Foto: Ritzau Scanpix