Se verdensstjernen 38 år efter i sort undertøj

Verdensstjernen Melanie Griffith chokerede sine fans, da hun tirsdag på Instagram optrådte i sort frækt undertøj. Det var nærmest umuligt at se, at hun har rundet de 62 år.

Det smukke billede af Melanie Griffith har fået mere end 26.000 likes, og hendes fans roser hende til skyerne for hendes flotte udseende. En af dem skriver følgende:

'Du må være utrolig dedikeret og arbejde meget hårdt for at komme til at se så godt ud. Træner du hver dag? Jeg kunne godt tænke mig at kende din hemmelighed.'

Det er faktisk meget enkelt. Melanie Griffith holder sig især i god form ved at dyrke pilates og jogging. Hun spiser i øvrigt en diæt, der har ganske få mængder kulhydrater.

I 1980' erne og 1990' erne var Melanie Griffith en af verdens mest berømte og benyttede skuespillerinder. Ekstra Bladet har fundet frem til tre film fra den periode, hvor Melanie Griffith også var iklædt frækt sort undertøj.

Herunder kan du se Melanie Griffith i filmen 'Body Heat' i 1981 for 38 år siden.

Melanie Griffith gør sig fræk i sort frækt undertøj i filmen Body Heat fra 1981. (Foto: PR Foto)

Herunder kan du se Melanie Griffith i filmen 'Working Girl' fra 1988. Her spillede hun blandt andet overfor Harrison Ford og Sigourney Weaver.

Og endelig herunder kan du se Melanie Griffith i filmen 'Goals for Girls' fra 1995,

Melanie Griffith i en fræk sort sag overfor Daryl Hannah. (Foto: PR Foto)

Melanie Griffith har tidligere været gift med Hollywood-skuespilleren John Johnson. Hun havde også et langt ægteskab med den spanske skuespiller Antonio Banderas. Og så er hun i øvrigt mor til Dakota Johnson kendt fra filmen 'Fifty Shades of Grey',