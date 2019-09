Se verdensstjernens vilde forvandling

Den 37-årige popstjerne Britney Spears har været igennem en hård tid, hvor hendes egen far, Jamie Spears, har været efterforsket i forbindelse med en sag, hvor han blev anklaget for at have været voldsom over for en af hendes sønner.

Det skete, efter at Britneys eksmand Kevin Federline anmeldte Jamie Spears for at være havnet i et ophedet skænderi med en af Britneys sønner.

Sagen mod Jamie Spears blev imidlertid henlagt på grund af manglende beviser i sagen.

I fredags valgte Britney Spears imidlertid at holde lidt fri fra sit komplicerede privatliv, da hun dukkede op på den røde løber til 'Daytime Beauty Award' sammen med sin kæreste, den 25-årige Sam Asghari.

Her mødte Britney Spears op med mørkt hår samt iklædt en lårkort sort kjole. Den verdenskendte sangerinde, der normalt er kendt for sit blonde hår, var næsten ikke til at kende.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ

Britney Spears med nyt mørkt hår sammen med kæresten Sam Asghari. (Foto: Ritzau Scanpix)

Sidste gang, Britney Spears havde lige så mørkt hår som nu, er for seks år siden tilbage i 2013. Det var på det tidspunkt, hvor hun udgav sit album 'Britney Jean'.

Britneys nye mørke hårfarve er imidlertid 20 dage gammel. Den 5. september lagde hun nemlig en video ud på Instagram, hvor hun præsenterede sit nye look.

Til videoen skrev Britney:

'Samme ansigt, samme kjole, nyt hår. Ja, min søster har inspireret mig til at blive mørkhåret'.