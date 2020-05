Se verdenstjernens 'hemmelige tvillingebror'

Den verdenskendte realitystjerne Kendall Jenners 'hemmelige tvillingebror' Kerby Jenner introducerer endelig sig selv til hele verden i en ny trailer for hans nye tv-serie på Quibi.

I den morsomme trailer, du kan se øverst i artiklen, ser man blandt andet Instagram-komikeren hænge ud med sin 'tvillingesøster' Kendall samt sine andre søstre heriblandt Kourtney, Khloe og Kim Kardashian.

Det skriver flere medier heriblandt People, New York Post og Teen Vogue

Selveste Kendall Jenner var også på Twitter ude og reklamere for sin 'hemmelige tvillingebrors' nye show den 21. maj, hvor hun skrev følgende:

'Hemmeligheden er afsløret. Min tvillingebror Kirby Jenner har lavet et nyt show. Det kan ses på søndag på Quibi.'

I går havde Kirby Jenners nye tv-serie 'Kirby Jenner' premiere på Quibi, og i den forbindelse lagde Kendall Jenner igen et nyt opslag ud på Twitter om sin 'hemmelige tvillingebror'. Realitystjernen skrev følgende:

'Den er ude nu. Se 'Kirby Jenner' på Quibi nu. Glædelig national brors dag til min tvilling.'

Kirby Jenner, der er en fanatisk fan af reality-tv-serien 'Keeping Up With The Kardashians', startede sin Instagram-karriere i 2015. Han blev hurtigt ekstrem populær for med stor humor at photoshoppe sig selv ind i billeder med Kendall Jenner og promoverede sig selv som hendes 'tvillingebror'. I dag har han 1,3 millioner følgere på Instagram.

Og nu har hans usædvanlige Instagram-karriere og fascination af Kendall Jenner oven i købet ført til, at han har fået sit egen tv-serie på Quibi. Kendall Jenner og hendes mor Kris Jenner har i øvrigt investeret penge i tv-serien, der ud over den berømte Kardashian-familie også vil få besøg af berømtheder som Heidi Klum, Ted Danson og Camille Kostek.

For ca. to år siden lagde Kirby Jenner et opslag ud på Instagram den 28. juni 2018, hvor han havde photoshoppet sig selv ind på forsiden af den tyrkiske udgave af modemagasinet Vogue. På billedet sidder han på en motorcykel sammen med sin 'tvillingesøster' Kendall Jenner.

Kirby skriver følgende til opslaget:

'Jeg slugte faktisk en hel spand sand, og jeg er bange for, at det vil skabe en klippe i min mave. Det er ikke første gang, at det er sket, og jeg vil helt ærlig bare være forberedt. De stavede i øvrigt mit navn forkert'.