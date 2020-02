Se Victoria på forsiden 17 år efter

På ovenstående billede kan man se en 17 år yngre Victoria Beckham sammen med sin ægtemand, fodboldspilleren David Beckham, i maj måned 2003, mens de er på vej til MTV Movie Awards i Los Angeles.

Dengang var alles øjne rettet mod den smukke Victoria Beckham, der blev verdensberømt som et af medlemmerne i den populære britiske popgruppe Spice Girls.

Men 17 år efter billedet blev taget, beviser Victoria Beckham, at hun stadig som 45-årig kan tiltrække sig masser af opmærksomhed. Victoria Beckham skal nemlig pryde forsiden af den græske udgave af det internationale modemagasin Vogue i marts måned.

Victoria Beckham har tidligere i dag lagt et billede af forsiden ud på sin Instagram-profil. Til billedet skriver hun følgende:

'Jeg elskede at være iklædt denne smukke kjole fra mærket Zeusndione, der skal pryde forsiden af Vogue Greece i marts måned'

Artiklen fortsætter under billedet

Næsten samtidigt lagde Victoria Beckham to andre billeder ud på Instagram, der også kommer til at pryde marts-udgaven af det græske Vogue, hvor hun som model har fået lov til at præsentere sin egen kollektion som designer for foråret og sommeren 2020.

Til det første billede skriver Victoria blandt andet:

'Jeg er så spændt på, når jeg skal på forsiden af det græske Vogue og være iklædt en valnøddefarvet kjole fra min egen kollektion.'

Artiklen fortsætter under billedet

Og til det andet billede skriver Victoria:

'En af mine favorit bluser'.