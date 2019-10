Se Zara Larssons vilde forvandling

Den 21-årige svenske popstjerne Zara Larsson, der allerede fik sit musikalske gennembrud som 10-årig, da hun medvirkede i TV4 Sveriges populære program 'Talang', har for nylig gennemgået en voldsom forandring med henblik på sit udseende. Hun har nemlig fået knaldrødt hår.

Zara Larsson har gennem de sidste mange år haft blond hår i diverse længder og nuancer. Derfor var det ganske naturligt, at mange af hendes ca. seks millioner følgere på Instagram fik kaffen galt i halsen, da de i weekenden på Instagram så et nyt billede af smukke Zara med knaldrødt hår.

Til billedet skriver Zara Larsson følgende:

'Pennywise ryster, Pippi Langstrømpe ryster, Ally ryster, Ariel ryster og Poison Ivy ryster i bukserne'.

I sin tekst refererer Zara Larsson til andre personer, der alle har rødt hår.

Det skal dog lige for retfærdighedens skyld nævnes, at mange af Zara Larssons følgere mistænker, at den nye hårfarve udelukkende er en del af et kommende Halloween-kostume.

En Instagram-følger skriver:

'Flot Halloween-look. Sexet rødtop, tænker jeg.'

En anden skriver:

'Ummm Jeg ryster. Foren jer alle rødhårede.'

En tredje skriver:

'Mit idol har meldt sig ind i de rødhåredes klub'.

En fjerde skriver kort og kontant:

'Glem ikke prins Harry',

Vi mangler dog endnu at få et endelig svar på, om Zara Larssons røde hår er en del af et kommende Halloween-kostume, eller om den svenske popstjerne faktisk har farvet sit hår rødt permanent. Det må den nære fremtid vise.

Zara Larsson har i sin karriere udgivet to albums. Hun har samarbejdet med bandet 'Clean Bandit'. For nylig afsluttede hun en turné sammen med den verdenskendte musiker Ed Sheeran, der i øvrigt også er rødhåret.