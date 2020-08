Sean Penn hemmeligt gift: Hun er 31 år yngre

De sidste par dage har der floreret rygter om, at den amerikanske skuespiller Sean Penn i al hemmelighed er blevet gift med sin 31 år yngre kæreste, Leila George. Det har den 59-årige skuespiller nu bekræftet i et interview med Seth Meyers.

Rygterne om parrets hemmelige vielse startede efter deres fælles ven Irena Medavoy delte en lykønskning på Instagram.

'Vi er så glade for, at Leila George og Sean Penn skal giftes. Vi elsker jer,' skev Medavoy ifølge People på sin profil. Teksten med dertilhørende billeder blev efterfølgende taget ned, men hemmeligheden var ude.

Nu har den amerikanske skuespiller altså selv bekræftet vielsen med sin unge brud.

Sean Penn er blandt andet kendt fra film som 'Milk' og 'Mystic River'. Jonathan Bjerg Møller/Ritzau Scanpix

Coronabryllup

De nuværende omstændigheder gør det svært at afholde store fester, derfor blev det nygifte par viet til intimt coronabryllup kun for deres nærmeste.

- Vi havde et covid-bryllup. Med det mener jeg, at præsten deltog via Zoom, og vi var hjemme hos os selv med mine to børn og hendes bror, fortæller Sean Penn i interviewet. Kort forinden har han stolt vist sin ring frem til webcamet.

Se hele interviewet nedenfor: