Seere raser efter sketch: 'Meget krænkende'

Må man lave sjov med alt? Og er nogle måske bare lidt for følsomme?

Sangeren Adele deltog i 'Saturday Night Live', hvor hun sammen med holdet bag medvirkede i flere sketch.

En af dem faldt dog ikke i helt god jord.

Her spillede Adele en middelaldrende skilt kvinde, der var taget til Afrika for at have sex med beboerne.

Men det var altså ikke noget, der faldt i god jord hos alle seerne.

Knækker sammen af grin

Sketchen lavede sjov med sex-turismen i Afrika, hvor Adele opfordrede kvinder til at tage til kontinentet for at have sex med afrikanske mænd.

- Kom og oplev de flotte strande, vejret, bjergene, lyder det fra Adele, mens en topløs sort man går bag ved hende sammen med en hvid kvinde.

En anden kvinde fortæller i sketchen, at hun var taget til Afrika efter sin skilsmisse.

- Jeg har fundet en dyb forbindelse, lyder det, mens Adele er ved at dø af grin.

Men på SNL's Instagram er der altså delte meninger om, om det er i orden at lave.

'Det her er ikke i orden. Meget krænkende', skriver en.

'Meget skuffet. Det her er ikke sjovt', skriver en anden.

'Tonedøvt i forhold til den politiske situation', skriver en tredje.