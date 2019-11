Seinfeld-skuespillers grusomme dødsårsag offentliggjort

Nye detaljer omkring den 70-årige Seinfeld-skuespiller Charles Levins død er nu blevet offentliggjort af Departementet for Offentlig Sikkerhed i byen Grant Pass i staten Oregon.

Skuespiller blev fundet nøgen og død i et øde område i staten Oregon den 13. juli, efter at han officielt havde været meldt savnet siden den 8. juli. Hans lig blev således fundet mere end en uge efter, at han forsvandt sporløst.

Det skriver flere medier heriblandt USA Today og Daily Mail, der har fået adgang til politi-rapporter i sagen.

Ifølge rapporten fra Departementet for Offentlig Sikkerhed fremgår det, at Charles Levin farede vild på en øde bjergvej i sin lille bil af mærket Fiat.

Her ses Charles Levins orange-farvede Fiat, der var kørt fast i jorden i et øde område i bjergene. (Foto: Grants Pass Department of Public Safety)

Bilen blev fundet i et område med væltede træer ca. 7 kilometer fra den nærmeste asfaltvej. Ifølge en politirapport fremgår det, at terrænet var så ufremkommeligt, at politibetjentene måtte efterlade deres tjenestebiler for at gå de sidste 500 meter for at komme frem til det sted, hvor bilen var kørt fast mellem nogle væltede træer og noget løs jord. Bilens ene sidespejl var i øvrigt revet af.

Rapporten fastslår også ifølge en politi-rapport Daily Mail har fået adgang til, at Charles Levin havde været død i dagevis, da han endelig blev fundet. Rapporten har fastslået, at han angiveligt er faldet ned af et lille bjerg, hvor han efterfølgende er landet i en kløft. Ulykken er formentlig sket i hans forsøg på at skaffe hjælp.

Politiet kunne i forbindelse med efterforskningen også konstatere, at jorden omkring bilens dæk var delvist gravet op i et angiveligt forsøg på at få bilen fri fra den løse jord, den var sunket ned i.

Hund fundet død i bilen

Inde i bilen fandt politiet resterne af Charles Levins elskede hund, Boo-Boo-Bear. I selve bilen var der en voldsom stank af forrådnelse.

Charles Levins nøgne lig blev fundet i tæt krat i en kløft. Hans lig var delvist rådnet og kraftigt maltrakteret. Politiet har en teori om, at han selv har smidt sit tøj, mens han har ligget hårdt såret i den stegende hede.

'Der var tegn på, at Chales Levin lig var blevet hakket i af gribbe. Der blev også fundet afføring fra gribbe på jorden rundt omkring liget af Charles Levin'. Det fastslår rapporten.

Politiet har udelukket, at der er tale om en forbrydelse eller et selvmord. Obduktions-rapporten fastslår, at Charles Levins død skyldes en ulykke.

Charles Levin har udover tv-serien Seinfeld også medvirket i tv-serien 'NYPD Blue' samt film som 'The Golden Child' og 'Annie Hall'.