Seksårig kendis-datter får nettet til at gå amok

Der er ingen tvivl om, at kun seksårige North West går i sin berømte fars fodspor. Det beviste North West på fornem vis, da hun mandag leverede en iørefaldende rapsang til sin egen fars, Kanye West, eget modeshow, Yeezy', under modeugen i Paris.

Med stor selvsikkerhed leverede den kun seksårige North West sin tekst og rappede blandt andet ordene 'Cool, cute, cool, yeah! Word up!', før hun råbte: What are those?

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Harpers Bazaar

Kim Kardashian er stolt som en pave over sin datter North West, der leverede flot rapsang under sin fars eget modeshow i Paris. Foto: Getty Images

North råbte også ned til sin kusine Penelope, der er datter af Kourtney Kardashian og Scott Disick. Hun råbte til kusinen, at hun elsker hende.

Rapsangen blev leveret, mens den ene model efter den anden gik hen ad catwalken i Paris. Og på et tidspunkt fik North selskab af sin berømte far, der strålede over hele femøren af stolthed over sin datter. North så imidlertid ikke ud, som om hun var glad for faderens tilstedeværelse. Hun fortsatte med at rappe, mens hun intenst betragtede sit begejstrede publikum.

Kim Kardasian delte datterens rapsang med en video på sin Instagram-profil, men adskillige andre har også lagt videoen ud på Twitter. Videoen er gået viralt, og nettet er gået amok med rosende ord til den talentfulde, seksårige North.

En kvinde ved navn Tyler Mc Call lagde videoen ud og skrev følgende på Twitter:

'Åh min Gud. North West optræder ved modeshowet Yeezy. Det er det bedste, som jeg nogensinde har set.'

En kvinde ved navn Angie Wang lagde også videoen ud på Twitter og skrev:

'Umm. Skal vi tale om, at North West har sin egen sang? Jeg mener. Er der noget, som hun ikke er god til? Adoptér mig'.

Compex Ambitions lagde også videoen ud, som du kan se herunder:

