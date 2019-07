Seksårig pige tømmer sparegrisen: Køber bolig for 50 millioner kroner

Man kan virkelig tjene kassen, hvis man får succes på Youtube.

Den kun seksårige Boram, der kommer fra Sydkorea, har i skrivende stund over 17 millioner abonnenter på sin Youtube-kanal. Det har gjort hende og familien styrtende rige.

Nu har Boram brugt nogle af sine penge på en splinterny bolig i Seouls hippe kvarter Gangnam til en pris på 50 millioner kroner.

Det skriver CNN.

Nu har Boram to Youtube-kanaler. Foto: Privatbillede

Købet sker gennem familiens virksomhed Boram Family Company, som tager sig af alle pengene, der kommer igennem Youtube-kanalen.

Lille Boram elsker at lege. Og i hendes videoer anmelder hun legetøj til sine mange fans. Det er en god forretning, fordi virksomheder gerne betaler mange penge for at omtalt deres produkter.

Red Barnet var i 2017 ude med riven, da børn, ligesom Boram, der oplever succes på internettet, måske bliver negativt påvirket, når de bliver ældre.

Tilbage i februar valgte Youtube at fjerne kommentarfeltet på videoer, som er lavet af børn, da børnene ikke skal udsættes for stødende kommentarer.

Men det har altså ikke ændret på, at Boram er hit blandt sine følgere. Nu har hun endda lavet endnu en Youtube-kanal, hvor hun laver mad.