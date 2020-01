Selena Gomez: Blev følelsesmæssigt misbrugt

I et nyt interview afslører Selena Gomez, at hun blev følelsesmæssigt misbrugt af Justin Bieber, da de dannede par

Selena Gomez rejser i øjeblikket land og rige rundt for at promovere sit nye album, 'Rare', og hun er ikke bleg for at afsløre slibrige detaljer fra sit tidligere forhold med verdensstjernen Justin Bieber, hvis det er det, der skal til.

I et interview med den amerikanske radiostation NPR fortæller hun blandt andet, at hun føler sig misbrugt af den canadiske hjerteknuser. Kommentaren falder, da hun bliver spurgt til, om bruddet med Justin Bieber tog hårdt på hende.

- Nej, fordi jeg har fundet styrke i det. Det er farligt at blive i offermentaliteten. Jeg er ikke respektløs, jeg føler, jeg var et offer for et vist misbrug, siger Selena Gomez.

- Mener du følelsesmæssigt misbrug?

- Ja, og jeg tror, det er noget, jeg har været nødt til at finde en måde at forstå som voksen. Jeg har været nødt til at forstå de valg, jeg tog. Lige så meget som jeg ikke ønsker at tale om det her resten af mit liv, er jeg virkelig stolt over, at jeg kan sige, jeg føler mig stærkere end nogensinde, og jeg har fundet en måde at gå igennem det med så meget ynde som muligt.

I 2015 smed Selena Gomez kluddende, da hendes album 'Revival' savnede et cover og noget omtale. Pressefoto

Ikke helt slemt

I interviewet gør Selena Gomez det desuden klart, at forholdet med Justin Bieber også havde sine gode sider.

- Jeg havde noget smukt, og jeg vil aldrig benægte, at det var tilfældet. Det var meget vanskeligt, og jeg er glad for, det er overstået, siger hun.

Selena Gomez og Justin Bieber blev først set danne par i 2011, men gik endegyldigt fra hinanden i 2018. Samme år giftede Justin Bieber sig med skuespilleren Stephen Baldwins datter, Hailey Baldwin.

Justin Bieber har endnu ikke kommenteret kritikken.

